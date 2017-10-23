Украина и Польша подписали соглашение о языке обучения нацменьшинств

Вице-премьер-министр и министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский заявляет, что с Украиной было найдено взаимопонимание в отношении закона об образовании в Украине в части языков национальных меньшинств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

"Сегодня, как только что я узнал, было подписано взаимопонимание - заявление руководителей образовательных ведомств после прошедшего на прошлой неделе очень плодотворного визита госпожи министра Залевской в Украину и достигнутого с украинской стороной взаимопонимания", - сказал Глиньский.

Как сообщал УНИАН, 17 октября министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и министр национального образования Республики Польша Анна Залевская заявили, что будет подписана декларация о гарантиях представителям польского меньшинства получения полного общего среднего образования в польских школах в Украине на родном языке с последовательным увеличением доли предметов, преподаваемых на украинском языке.

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*** 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в частности с Советом Европы.

28 сентября министр иностранных дел Павел Климкин направил ст. 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключение по закону будет готов к декабрю.