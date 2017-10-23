В АП анонсировали встречу Порошенко с Волкером
Однако у президента решили пока не уточнять дату этой встречи.
Президент Петр Порошенко намерен встретиться со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.
Читайте такжеСпецпредставитель США Волкер внепланово посетит Украину 27 октября - СМИ Об этом РБК-Украина сообщил заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента (АП) Владимир Горковенко. "У Порошенко есть такое намерение", - сказал Горковенко. Вместе с тем он отметил, что не может рассказать о дате встречи.
По данным СМИ, встреча может пройти в ближайшие десять дней.
Как сообщал УНИАН, Волкер назначен специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины 7 июля. 10 июля он посетил Киев, где встретился с Порошенко. Также спецпредставитель Госдепа США дважды встречался с советником президента России Владиславом Сурковым - в августе в Минске и 7 октября в Белграде.