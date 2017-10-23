В АП анонсировали встречу Порошенко с Волкером

Президент Петр Порошенко намерен встретиться со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Читайте такжеСпецпредставитель США Волкер внепланово посетит Украину 27 октября - СМИ Об этом РБК-Украина сообщил заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента (АП) Владимир Горковенко. "У Порошенко есть такое намерение", - сказал Горковенко. Вместе с тем он отметил, что не может рассказать о дате встречи.

По данным СМИ, встреча может пройти в ближайшие десять дней.

Как сообщал УНИАН, Волкер назначен специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины 7 июля. 10 июля он посетил Киев, где встретился с Порошенко. Также спецпредставитель Госдепа США дважды встречался с советником президента России Владиславом Сурковым - в августе в Минске и 7 октября в Белграде.