Сурков заявляет, что переговоры с Волкером по Донбассу прошли конструктивно

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что переговоры со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, прошедшими сегодня в Белграде, "были конструктивными", передает РБК.

Читайте такжеНалаживанию американо-российских отношений мешает военное присутствие РФ в Украине - Волкер

"Обсуждался предложенный Россией проект резолюции ООН по Донбассу. Найдено взаимопонимание по ряду позиций. Большинство выявленных разногласий признаны преодолимыми", - сказал Сурков.

Он добавил, что обе стороны подчеркнули необходимость выполнения Минских соглашений при решающей роли "нормандского формата" и Минской контактной группы.

"Договорились с Куртом, что наши консультации по украинскому урегулированию будут продолжены в необходимом для достижения результата объеме. В том, что в конечном итоге результат будет, не сомневаемся", - заключил Сурков.

Как сообщал УНИАН, в столице Сербии Белграде в субботу состоялись переговоры Волкера и Суркова о перемирии на востоке Украины.

Глава сербской дипломатии Ивица Дачич заявил, что эта встреча - "показатель изменения и улучшения внешнеполитической позиции Сербии".

Нынешняя встреча стала второй для Суркова и Волкера и проходила в Белграде. Первая их встреча прошла в Минске 21 августа.