"Наши отношения вполне дружеские": Аваков отрицает конфликт между ним и Порошенко

Министр внутренних дел Арсен Аваков отрицает наличие конфликта с президентом Украины Петром Порошенко из-за того, что митингующим удалось установить палатки под парламентом, и заявляет о дружеских отношениях с главой государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков сказал в комментарии журналистам

«В СМИ много информации появляется, я тоже это читал и смотрел. Иногда смеешься, иногда не смеешься, потому что не смешно. Понятно, обсуждения, естественно, были, но никакого конфликта с президентом Украины у меня нет», - заверил министр, комментируя информацию в СМИ о якобы конфликте с президентом из-за того, что митингующим возле Верховной Рады удалось установить палатки.

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«Вполне дружески созваниваемся, наши отношения вполне дружеские и, я бы сказал, товарищеские, если можно так сказать об отношениях министра и президента, и со времен Майдана так, когда мы разговаривали как обычные люди, как обычные депутаты», - сказал Аваков.

Вместе с тем он заявил, что имеет свою точку зрения по целому ряду вопросов. «Это моя работа эту точку зрения продвигать, а работа президента и других функционеров эту точку зрения дискутировать», - заявил он.

При этом Аваков подтвердил, что высшие государственные деятели время от времени собираются и обсуждают актуальные вопросы. «Действительно, эти все обсуждения не происходят гладко, но они происходят абсолютно в рамках нормальной рабочей дискуссии и такого, что «ах, они поругались и кинули друг в друга стакан воды – такого нет. Стакан воды только для одного, желательно теперь, чтоб эта вода была святая», - резюмировал министр.

Как сообщала «Украинская правда», Порошенко и Аваков поссорились из-за того, что митингующим удалось установить палатки под парламентом. По данным источников в окружении обоих политиков, 17 октября Порошенко собрал в Администрации президента руководство полиции и министра внутренних дел. Президент якобы был раздражен установкой палаток под ВР. Порошенко обвинил Авакова, что тот позволил появиться палаточному городку, но у главы МВД были свои аргументы: выбирая между дракой на улице и "полупустыми палатками", он выбрал последнее.

Как сообщал УНИАН, под Верховной Рады 17 октября началась акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, образовать антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили там палаточный городок.