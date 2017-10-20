Под стенами Рады собралось около 300 протестующих и 2 тысячи правоохранителей - МВД

Возле Верховной Рады Украины, где продолжается акция за отмену депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда, охрану общественного порядка обеспечивают 2 тыс. правоохранителей. Об этом сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

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"Под стенами Верховной Рады собралось около 300 участников акции. Общественную безопасность и порядок гарантирует 2 тысячи правоохранителей: полиция и Национальная гвардия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 15:15 ситуация в центре Киева остается спокойной и контролируемой.

Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады Украины 17 октября началась акция за «большую политическую реформу», участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили у парламента палаточный городок.