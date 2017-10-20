Протесты под Радой: митингующие не собираются сворачивать палатки

Протесты под Радой продолжаются - в следующий раз нардепы соберутся в Раде только 7 ноября, но активисты не собираются сворачивать палатки. Об этом сообщает ТСН.

Протестующие заявляют, что в их городке появилась еще одна палатка для ночлега людей. В целом ночь прошла спокойно. Митингующие собираются ночевать у Рады, пока все их требования не будут выполнены - до сих пор в воздухе висит вопрос о создании антикоррупционного суда.

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Как сообщал УНИАН, активисты настроены защищать палаточный лагерь под Радой от возможного разгона.

Возле Верховной Рады Украины 17 октября началась акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили там палаточный городок.