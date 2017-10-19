НАБУ пока не подтверждает информацию о задержании Розенблата в аэропорту Киева



В НАБУ пока не подтверждают информацию о задержании нардепа Борислава Розенблата при попытке вылететь в Кельн.

В пресс-службе НАБУ агентству УНИАН заявили, что пока информация проверяется”. Мобильный телефон самого депутата выключен.

17 октября Розенблат на своей странице в Facebook заверил общественность, что несмотря на то, что суд не продлил ему меру пресечения, которая закончилась 16 октября, он не намерен избегать сотрудничества со следствием.

Читайте такжеСуд продлил меру пресечения Розенблату на два месяца

Как сообщал УНИАН, ранее издание «Левый берег» со ссылкой на собственные источники в аэропорту «Киев» сообщило о задержании нардепа Борислава Розенблата при попытке вылететь в Германию.