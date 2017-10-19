Розенблата с золотом и бриллиантами задержали при попытке вылететь из Украины – СМИ

Сегодня в 11 часов утра в аэропорту "Киев" (Жуляны) сотрудниками НАБУ был задержан гражданин Украины, депутат Верховной Рады Борислав Розенблат при попытке вылететь рейсом W67307 Киев – Кельн в Германию.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источник в аэропорту "Киев".

По его словам, при себе у Розенблата были золото и бриллианты.

Собеседник LB.ua напомнил, что Розенблат вчера и сегодня не явился в суд.

Как сообщал УНИАН, 19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро за процессуального руководства прокуроров САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в добыче янтаря. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов. Установлена вероятная причастность Розенблата (исключен из фракции БПП) и Максима Полякова ("Народный фронт"). 11 июля Верховная Рада предоставила согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, однако отказала в предоставлении согласия на их задержание и арест.

Читайте такжеУ скандального Розенблата нашелся вид на жительство в Германии

18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Розенблату меру пресечения в виде 7 млн грн залога и запретил без разрешения следователя покидать Киев или Житомир. Кроме того, суд удовлетворил другие условия, о которых просили прокуроры, а именно - обязал Розенблата носить электронное устройство контроля, сдать на хранение загранпаспорт и другие документы, которые дают право въезда/выезда из Украины. 19 августа суд продлил Розенблату срок выполнения процессуальных обязательств в рамках пресечения до 17 октября.

Розенблат подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»), ч. 2 ст. 369-2 («Злоупотребление влиянием») Уголовного кодекса Украины.