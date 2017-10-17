Порошенко считает, что для создания Антикоррупционного суда нужны только "спокойные условия работы" ВР
Порошенко не хочет, чтобы этот процесс затормозился.
Президент Украины Петр Порошенко убежден, что для создания Антикоррупционного суда нужны только спокойные условия работы Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прекой сегодня в Киеве.
«Сегодня я ожидаю от парламента, чтобы они разработали тот законопроект (о создании Антикоррупционного суда - УНИАН), и который вытекает из нескольких важнейших принципов. В частности, законопроект должен соответствовать Конституции, законопроект должен соответствовать требованиям суверенитета Украины и законопроект должен предусматривать абсолютно прозрачную процедуру отбора тех кандидатов, которые будут вызывать доверие у людей, у общества», - заявил Порошенко.
По его словам, если эти условия будут выполнены, он «охотно примет наработки парламента и внесет этот законопроект, который можно очень быстро рассмотреть».
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«Ни в коем случае я не хотел бы, чтобы этот процесс затормозился. Именно поэтому в проекте бюджета, по моему настоянию, уже предусмотрены расходы на Антикоррупционный суд. Для этого необходимы только спокойные условия работы Верховной Рады, потому что «принцип матроса Железняка» в демократической стране не проходит», - добавил глава государства.
«Мы абсолютно открыты для сотрудничества с любыми инициативами, и не надо стучать в открытую дверь», - отметил президент.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в Киеве под Верховной Радой проходит митинг, участники которого требуют «Большой политической реформы»: лишения неприкосновенности народных депутатов, принятия нового закона о выборах на пропорциональной основе по открытым спискам и создания независимого антикоррупционного суда.