Инициаторы акции под Верховной Радой обещают блокировать трибуну парламента. Об этом со сцены объявила депутат фракции БПП Светлана Залищук, передает "Украинская правда".

"В 13 часов начнется пленарное заседание. Стоим. Наши депутаты будут блокировать трибуну парламента, пока наши требования не будут услышаны", – заявила Залищук.

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Перед тем она осудила инициативу президента Петра Порошенко отменить неприкосновенность депутатов с 2020 года.

"Это его сигнал соратникам, которые являются клиентами НАБУ: друзья, дела будут, но с вас неприкосновенность не снимут, и суда не будет", – возмутилась Залищук.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины) (№7203). Ранее на заседании Согласительного совета Парубий поручил комитету по вопросам правовой политики и правосудия безотлагательно рассмотреть этот законопроект, а также другой проект закона об отмене депутатской неприкосновенности, по словам спикера, «зарегистрированный по инициативе 150 депутатов».