Порошенко: отмена депутатской неприкосновенности является составляющей борьбы с коррупцией

Президент Петр Порошенко заявляет, что отмена депутатской неприкосновенности является важной составляющей эффективной борьбы с коррупцией. Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеПорошенко предлагает Раде отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года«Как и обещал в своем послании в начале сентября, снова внес в Верховную Раду как неотложный проект закона об отмене депутатской неприкосновенности. Иммунитет народных депутатов давно превратился в гарантию безнаказанности. Отмена депутатской неприкосновенности, как и создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы - важные составляющие эффективной борьбы с коррупцией. Кстати, финансирование такого суда предусмотрено проектом бюджета на 2018 год, который на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть в первом чтении», - заявил глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, президент зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов) (№7203).

Законопроектом предусмотрено исключить из статьи 80 Конституции положение, согласно которому народным депутатам гарантируется неприкосновенность.

Также предлагается исключить положения, согласно которому народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. Законопроектом предусматривается, что он в случае принятия вступает в силу с 1 января 2020 года.