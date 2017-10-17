Порошенко предлагает Раде отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года

Президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины) (№7203).

Как передает корреспондент УНИАН, проект закона зарегистрирован в ВР сегодняшней датой. Главный комитет по этому проекту закона - по вопросам правовой политики и правосудия.

Законопроектом предусматривается исключить из статьи 80 действующей Конституции положение, согласно которому народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность.

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Также исключить предлагается положение, в соответствии с которым народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы.

Законопроектом предусматривается, что он вступает в силу с 1 января 2020 года.

Кроме того, сегодня под Радой ожидаются акции, на которых будут присутствовать около 10 тысяч человек. Среди требований протестующих - отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

В центре Киева в связи с акцией протеста усилены меры безопасности и частично перекрыты некоторые улицы, в частности, улицу Институтскую (Небесной Сотни). Правопорядок обеспечивают 3,5 тыс. правоохранителей.