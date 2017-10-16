Украина вошла в состав Совета ООН по правам человека
22:51, 16 октября 2017Политика
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Украину избрали в состав Совета ООН по правам человека на 2018-2020 годы.
Украина готовится к членству в главном правозащитном органе ООН / фото twitter.com/ukrinun
Украина избрана членом Совета Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека на 2018-2020 годы.
Об этом сообщается на странице Постоянного представительства Украины при ООН в микроблоге Twitter.
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"177 голосами Украина избрана в состав Совета ООН по правам человека на 2018-2020 годы", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что членство в организации предоставит Украине дополнительные возможности для продолжения борьбы против нарушений прав человека на оккупированных территориях.
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