РФ приняла решение вводить войска в Крым еще до получения письма Януковича (документ)

Экс-депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев, который считается одним из ключевых свидетелей Генпрокуратуры в деле о госизмене Виктора Януковича, свидетельствует, что приглашение членам Совета Федерации РФ рассылались еще до появления письма президента-беглеца к Путину «об использовании войск РФ на территории Украины». Это следует из протоколов допроса Пономарева, который состоялся 19 декабря 2016 года. Копии протокола «Главкому» предоставил источник в ГПУ.

Соответственно, по словам Ильи Пономарева, агрессия России была неизбежной. «Насколько я понимаю с точки зрения хронологии, решение о созыве Совета Федерации было принято раньше, чем пришло указанное обращение Януковича. От моих знакомых сенаторов, от кого именно на сегодняшний момент уже не помню, мне известно, что членов Совета Федерации обзванивали и рассылали приглашения на указанное внеочередное заседание Совета Федерации еще 28.02.2014 г.», - указано в протоколе. Напомним, что письмо Януковича Путину датированно 01.03.2014 года.

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Далее в протоколе допроса Пономарев указывает, что о существовании письма Януковича ему стало известно из сообщений в СМИ, а его копию он увидел 3 марта 2014 года во время трансляции заседания Совбеза ООН: «Я лично указанного обращения Януковича.Ф. не видел, читал о нем в СМИ, а также видел, как Постоянный представитель России в ООН Чуркин показывал копию указанного заявления на заседании Совета Безопасности ООН 03.03.2014».

В то же время, много публичных выступлений Пономарева несколько противоречат его показаниям, зафиксированным в протоколе допроса. В частности, в своем недавнем интервью он указывает, что знал о существовании письма: «Суть в том, что Янукович написал письмо с просьбой ввести войска. Это письмо было показано публично на заседании Совета Федерации. Соответственно, мы, как парламентарии, об этом знали и давали показания, что это письмо было, что оно зачитывалось... Янукович не имел права писать это письмо, потому отсюда, с точки зрения украинского права, и возникает состав государственной измены. А мы, как свидетели, говорили о том, что он был и повлиял на действия России, которая, собственно, и составляет измену».

Зафиксированные в протоколах показания Пономарева для ГПУ во многом схожи с ранее опубликованными копиями допросов другого бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, расстрелянного в Киеве, которого прокуратура также долгое время называла ключевым свидетелем в деле Януковича. Вороненков также в своих показаниях ссылался во многом на сообщения в СМИ. До сих пор в рамках процесса против экс-президента-беглеца гособвинение не смогло воспользоваться ранее данными письменными свидетельствами Вороненкова для ГПУ. В свою очереди адвокаты Януковича, которые имеют доступ до всех материалов дела и протоколов допроса, неоднократно использовали в процессе эти противоречия или расплывчатые формулировки свидетелей в свою пользу.