Ющенко напишет Еврокомиссии о проблемах украинцев с визами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует на протяжении ближайших двух недель подготовить и вынести на рассмотрение Европейской комиссии обобщенный документ о проблемах, с которыми сталкиваются граждане Украины при получении виз в страны-члены Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил украинским журналистам на брифинге в Праге.

Президент Украины отметил, что либерализация визового режима между Европейским Союзом и странами-участницами “Восточного партнерства” является отдельным пунктом сотрудничества в рамках этой инициативы ЕС. При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что по результатам сегодняшней встречи с комиссаром Европейской комиссии по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР была достигнута договоренность, что в ближайшие две недели Президент Украины сделает обобщение всех проблем, которые имеют граждане Украины при оформлении виз в страны-члены ЕС.

В.ЮЩЕНКО конкретизировал, что речь идет о немотивированных фактах отказа в выдаче виз украинским гражданам, задержки с получением виз, требования предоставить документы, которые не являются обязательными для получения виз, и другие проблемы.

Президент отметил, что этот документ он направит в штаб-квартиру ЕС для последующего его рассмотрения в профильном комитете Еврокомиссии.