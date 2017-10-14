Порошенко: новая военная техника будет направлена в зону АТО или пойдет в резерв

Президент Петр Порошенко заявляет, что новая военная техника, передача которой состоялась сегодня в Житомирской области, после проверки будет направлена в зону проведения антитеррористической операции или пополнит оперативный резерв.

Читайте такжеПорошенко передал командирам подразделений ВСУ сертификаты на 200 единиц техники и вооруженияКак передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи с военными на полигоне в Житомирской области.

«Украинские воины, воины Вооруженных сил Украины - это уже одна из самых сильных армий на континенте, хорошо обученная, хорошо вооруженная. Они имеет уникальный боевой опыт, показывает, что нам есть чем защитить украинскую землю, есть чем добиться освобождения каждого клочка нашей земли, и сегодня состоится еще дополнительная передача новых танков, новых БМП», - заявил президент.

При этом Порошенко призвал провести по БПМ и танкам тщательную проверку, и только после этого направить технику в зону АТО или в состав оперативного резерва.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня передал командирам воинских подразделений Вооруженных сил сертификаты на военную технику и вооружение общим количеством более 200 единиц.