Порошенко вручил государственные награды военнослужащим, воевавшим на Донбассе
Кроме государственных наград, президент также вручил погоны военнослужащим, получившим очередные звания.
Президент Петр Порошенко вручил высокие государственные награды военнослужащим, которые защищали государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время торжеств в Житомирской области по случаю праздника за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм старший лейтенант Михаил Кураха, подполковник Сергей Поступальский и полковник Евгений Сидоренко получили из рук главы государства ордена Богдана Хмельницкого III степени.
Сержантам Юрию Губе и Андрею Костюку, старшему сержанту Сергею Полуэктову, солдату Андрею Шемчуку, старшему солдату Сергею Кузьменко, прапорщику Вячеславу Кубраку и капитану Сергею Захарчуку Порошенко вручил ордена «За мужество» III степени.
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Орденом Даниила Галицкого президент наградил полковника Олега Василенко, лейтенанта Николая Боднаренко, сержантов Евгения Кравцова и Виталия Шушкевича, подполковника Дениса Одрашко – медалями «За воинскую службу Украине».
Кроме государственных наград, президент также вручил погоны военнослужащим, получившим очередные звания.