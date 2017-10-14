Порошенко вручил государственные награды военнослужащим, воевавшим на Донбассе

Президент Петр Порошенко вручил высокие государственные награды военнослужащим, которые защищали государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время торжеств в Житомирской области по случаю праздника за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм старший лейтенант Михаил Кураха, подполковник Сергей Поступальский и полковник Евгений Сидоренко получили из рук главы государства ордена Богдана Хмельницкого III степени.

Сержантам Юрию Губе и Андрею Костюку, старшему сержанту Сергею Полуэктову, солдату Андрею Шемчуку, старшему солдату Сергею Кузьменко, прапорщику Вячеславу Кубраку и капитану Сергею Захарчуку Порошенко вручил ордена «За мужество» III степени.

Читайте такжеПорошенко пообещал бойцам в зоне АТО премии по случаю Дня защитника Украины

Орденом Даниила Галицкого президент наградил полковника Олега Василенко, лейтенанта Николая Боднаренко, сержантов Евгения Кравцова и Виталия Шушкевича, подполковника Дениса Одрашко – медалями «За воинскую службу Украине».

Кроме государственных наград, президент также вручил погоны военнослужащим, получившим очередные звания.