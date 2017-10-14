Порошенко пообещал бойцам в зоне АТО премии по случаю Дня защитника Украины

Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ по случаю Дня защитника Украины выплатить премии военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил, выступая перед бойцами на территории военного аэродрома "Озерное" в Житомирской области.

По словам президента, украинская армия является опорой, гарантом и надежным средством защиты суверенитета государства.

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«Я отдал приказ министру обороны Полтораку Степану Тимофеевичу: ко Дню защитника Украины в дополнение к стандартному обеспечению выплатить праздничные премии военнослужащим, которые сейчас выполняют задачи на востоке Украины. Это должно быть, Степан Тимофеевич, на первой линии - не менее 3 тысяч гривен, на второй и третьей линиях - не менее тысяч гривен», - заявил Порошенко.

Президент отметил, что приказ должен быть выполнен в октябре.