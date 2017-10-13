Украина на заседании Постоянного совета ОБСЕ призвала Россию прекратить агрессию и вернуть Крым

Украина вновь призывает Российскую Федерацию прекратить её агрессию против Украины и вернуть Крым.

Как сообщает Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене, об этом заявил председатель представительства Игорь Прокопчук на 1160-м заседании Постоянного совета ОБСЕ 12 октября 2017.

«Украина по-прежнему настроена на мирное урегулирование конфликта, и мы снова настоятельно призываем Россию соблюдать её обязательства, и в частности относительно устойчивого режима прекращения огня, отвода российских войск, боевиков, наемников и вооружения с украинской территории», - подчеркнул Прокопчук.

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При этом дипломат отметил, что «из-за неготовности России выполнить оборонные положения Минских соглашений, стойкая деэскалация и создание возможности для достижения прогресса по всем аспектам этих соглашений остаются заблокированными, включая устойчивый и всеобъемлющий режим прекращения огня».

«Мы снова настоятельно призываем Россию прекратить её агрессию против Украины, отказаться от незаконной оккупации Крыма и вернуться к принципам международного права, включая соблюдение фундаментальных принципов ОБСЕ и обязательств», - заявил дипломат.