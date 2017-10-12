Гройсман назвал "безумным" заявление президента Чехии об "узаконивании" аннексии Крыма

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал "безумным" заявление президента Чехии Милоша Земана об "узаконивании" аннексии Крыма.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Знаете, здоровый человек никогда этого не заявит. Глубоко психически больной - возможно. Но я точно знаю, что чехи абсолютно прекрасные, умные люди, наши друзья и партнеры. Я думаю, что среди такой прекрасной нации есть и те, кто иногда позволяет себе безумные заявления, свидетелями которых мы сегодня являемся", - сказал премьер-министр.

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Как сообщал УНИАН, президент Чехии Милош Земан во время выступления в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил заплатить Украине и «узаконить» аннексию Крыма.

В Посольстве Чехии в Украине указали, что Земан в ПАСЕ выразил личную точку зрения относительно аннексии Крыма и посоветовали обратиться за комментарием в Офис президента Чехии. В свою очередь, премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что заявление Земана противоречит внешней политике чешского правительства.

Министерство иностранных дел Украины выразило свое возмущение по поводу высказываний чешского президента.