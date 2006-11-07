Герман считает, что Тарасюка надо гнать «с треском»

Народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН убеждена, что Борис ТАРАСЮК должен оставить должность министра иностранных дел, потому что его “не выдерживает народ”.

Об этом она заявила во время ночного телеэфира программы “Взгляд” на ТРК “Эра”.

“Столько, сколько Б.ТАРАСЮК наделал вреда во внешней политике Украины, то его просто не выдержит народ, и пока его еще не выгнали с треском, как говорится, простите за грубость, он бы должен это понять и как-то с достоинством отойти сам”, - заявила А.ГЕРМАН.

А.ГЕРМАН также пояснила, что запланированная на 6 ноября встреча премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с генеральным секретарем Совета Европы Терри ДЭВИСОМ не состоялась из-за министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА.

“Он (Б.ТАРАСЮК – УНИАН) не смог даже организовать визит так, чтобы никто никуда не опаздывал”, - сказала А.ГЕРМАН.

По ее словам, была договоренность с делегацией Совета Европы на определенное время. “Когда нам в то время, когда должна была прибыть делегация Совета Европы, позвонили и сказали, что куда-то они там не успели: то ли в президентской администрации их задержали, то ли еще куда-то, и они просят о другом времени встречи, мы взвесили все “за и против”, мы пробовали найти такую минуту, но, к сожалению, время премьера было расписано, поскольку премьер очень ответственно относится к каждой минуте своего времени”, - отметила депутат.

Как сообщал УНИАН, Т.ДЭВИС находился в Украине 6 ноября с однодневным визитом.

А.ГЕРМАН во время своего выступления в программе “Взгляд” подтвердила, что фактически продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря премьера.