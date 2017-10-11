Начальнику Департамента спецрасследований ГПУ Горбатюку вынесен выговор

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров вынесла выговор начальнику Департамента специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергею Горбатюку.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам Горбатюк.

"Выговор стал следствием продолжающегося конфликта еще с июля с заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком. По трем уголовным производствам Столярчук уже долгое время совершал действия для непривлечения определенных лиц к ответственности - закрытие дела, неподписание подозрения лицу, передача дела в другое подразделение", - сообщил он.

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Также Горбатюк сказал, что такие действия Столярчука он оспаривал генеральному прокурору Юрию Луценко, но эти жалобы еще не рассмотрены.

По словам Горбатюка, формальной причиной выговора стало то, что он не передал дела по требованию Столярчука: "За то, что я в течение месяца не передал эти дела, то есть за неисполнение указания руководства".

"Это реализация на то, чтобы убрать меня, поскольку руководству не нужны те, кто действует по закону. Руководству нужны те, кто говорит "есть, будет сделано", несмотря ни на что", - пояснил Горбатюк причину вынесения ему выговора.