Заседание по делу о госизмене Януковича снова перенесли из-за неявки адвоката

Заседание коллегии Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича перенесено на 15.00 19 октября из-за неявки его адвоката Максима Герасько.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале сегодняшнего судебного заседания председательствующий по делу судья Владислав Девятко отметил, что адвокат Януковича прибывает в Украину только 13 октября, а поскольку по данному делу рассмотрение невозможно без участия адвоката, то заседание переносится на 19 октября.

Прокуроры согласились с тем, что заседание нужно перенести, однако добавили, что таким образом Герасько пытается затянуть рассмотрение дела в суде.

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Напомним, что в прошлый раз заседание также не состоялось из-за того, что Герасько уехал в Россию для того, чтобы, по его словам, согласовать правовую позицию со своим клиентом Януковичем.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.5 ст.27 ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.