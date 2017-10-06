Порошенко: закон о деоккупации Донбасса укрепляет право применения ВСУ и усиливает позиции по предоставлению Украине оружия

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что принятый в первом чтении президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) укрепляет правовую базу для применения ВСУ и усиливает позиции относительно предоставления Украине оружия.

Об этом говорится в обращении президента Украины, размещенном на сайте главы государства.

По словам Порошенко, закон о деоккупации, закон о возвращении украинского суверенитета на Донбасс приводит правовое поле в соответствие с реальным положением дел.

«Территории законодательно объявляются временно оккупированными российскими оккупационными войсками. Россию Украина квалифицирует как страну-агрессора. А за собой мы фиксируем право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций», - констатировал президент.

«Это еще больше укрепляет правовую базу для применения Вооруженных сил, расширяет их возможности в регионе. Это усиливает аргументы в пользу предоставления Украине оборонительного оружия», - добавил глава государства.