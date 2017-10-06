Пророссийский глава ПАСЕ решил не ждать финального голосования и сам подал в отставку
Начиная с 28 июня, обязанности президента ПАСЕ вместо Аграмунта выполняет нардеп от "Народного фронта" Георгий Логвинский.
Президент ПАСЕ Педро Аграмунт, который в этом году летал в Сирию на встречу с президентом Сирии Башаром Асадом на российском правительственном самолете, добровольно подал в отставку.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, обнародовав соответствующее заявление Аграмунта.
«Решил не дожидаться финального голосования в Ассамблее, запланированного на понедельник. Сослался на состояние здоровья. Поздравляю всех причастных, это наша общая победа!», – отметил Арьев.
Как сообщал УНИАН, в марте президент ПАСЕ Педро Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ начали требовать его отставки.
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27 июня ПАСЕ рассматривала изменения в регламент, которые позволят отправить пророссийского президента ПАСЕ в отставку против его воли. Во время разбирательства выяснилось, что Аграмунт отсутствует в зале, поскольку тот без предупреждения отправился в Испанию. 154 из 197 присутствующих в зале членов ПАСЕ высказались за изменения в регламент Ассамблеи, что означает, что они, по сути, выразили недоверие Аграмунту.
Аграмунт заявлял о своей добровольной отставке, однако уходить с поста отказался. Начиная с 28 июня, обязанности президента ПАСЕ вместо Аграмунта выполняет нардеп от "Народного фронта" Георгий Логвинский.