Пророссийский глава ПАСЕ решил не ждать финального голосования и сам подал в отставку

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт, который в этом году летал в Сирию на встречу с президентом Сирии Башаром Асадом на российском правительственном самолете, добровольно подал в отставку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, обнародовав соответствующее заявление Аграмунта.

«Решил не дожидаться финального голосования в Ассамблее, запланированного на понедельник. Сослался на состояние здоровья. Поздравляю всех причастных, это наша общая победа!», – отметил Арьев.

Как сообщал УНИАН, в марте президент ПАСЕ Педро Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ начали требовать его отставки.

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27 июня ПАСЕ рассматривала изменения в регламент, которые позволят отправить пророссийского президента ПАСЕ в отставку против его воли. Во время разбирательства выяснилось, что Аграмунт отсутствует в зале, поскольку тот без предупреждения отправился в Испанию. 154 из 197 присутствующих в зале членов ПАСЕ высказались за изменения в регламент Ассамблеи, что означает, что они, по сути, выразили недоверие Аграмунту.

Аграмунт заявлял о своей добровольной отставке, однако уходить с поста отказался. Начиная с 28 июня, обязанности президента ПАСЕ вместо Аграмунта выполняет нардеп от "Народного фронта" Георгий Логвинский.