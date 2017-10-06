Изменения в УПК парализуют работу правоохранительных органов - эксперты

14:35, 06 октября 2017
Политика
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Эксперты РПР подчеркнули, что лучшим выходом из ситуации было бы ветирование отдельных положений Уголовного процессуального кодекса.

Парламент не смог заблокировать через постановление принят закон / фото УНИАН

Изменения в Уголовный процессуальный кодекс (УПК), принятые парламентом 3 октября, парализуют работу правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявили эксперты коалиции "Реанимационный пакет реформ" (РПР).

В частности, член правления "Центра политико-правовых реформ" Александр Банчук отметил, что согласно этим изменениям органы следствия должны обращаться в суды исключительно по месту регистрации того или иного юридического лица - правоохранительного органа.

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«На практике это приведет к тому, что следователи всех районных отделений полиции должны будут обращаться с ходатайствами в суд в областном центре, а НАБУ - исключительно в Соломенский райсуд Киева. А это, в свою очередь, приведет к существенному затягиванию в расследовании дел», - уверен эксперт.

Также он добавил, что изменения в УПК предусматривают проведение экспертиз только в государственных экспертных учреждениях, что, учитывая очереди на проведение экспертиз, также существенно осложнит досудебное следствие.

В свою очередь, эксперт РПР Владимир Петраковский раскритиковал ограничение сроков досудебного следствия, предусмотренное в изменениях в УПК. Он подчеркнул, что в европейской практике предусмотрен срок досудебного следствия в рамках срока давности привлечения лица к ответственности, а не одним годом, как в принятых парламентом изменениях.

В целом же эксперты РПР подчеркнули, что лучшим выходом из ситуации было бы ветирование президентом отдельных положений Уголовного процессуального кодекса, поскольку парламент сегодня, 6 октября, не смог заблокировать через постановление принятый закон.

Как сообщал УНИАН, 3 октября перед голосованием за президентский проект закона о проведении судебной реформы «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» (№6232) депутаты пакетом приняли десятки неподдержанных ранее поправок без обсуждения.

Перед голосованием за законопроект в целом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич зачитал несколько десятков номеров поправок в различные кодексы и законы, к которым предложил вернуться. При этом их суть озвучена ни была. Они были поставлены на голосование пакетом и приняты без обсуждения.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины призвали президента Петра Порошенко ветировать принятые изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые, по мнению бюро, парализуют работу органов досудебного расследования.

По словам начальника Департамента специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка, принятая в рамках судебной реформы поправка в Уголовный процессуальный кодекс, представленная народным депутатом Андреем Лозовым, приведет к закрытию уголовных производств против высокопоставленных чиновников и убийц, поскольку предусмотрено, что дела, по которым с момента их регистрации лицам не сообщается о подозрении, расследуются сроком до шести месяцев с возможностью через суд продлить этот срок еще на шесть месяцев. Если в течение года никому не сообщено о подозрении - следователь будет обязан закрыть такое дело.

Также, по словам Горбатюка, изменениями в УПК следователь обязан предупреждать о проведении обысков за исключением, если ищут оружие. Кроме того, он рассказал, что принятые в рамках судебной реформы изменения в УПК разрешают задавать свидетелям в судах не более 10 вопросов. "Те же 10 вопросов - это надругательство над процессом. Поправка разрешает задавать не более 10 вопросов свидетелю на судебном заседании со стороны сторон процесса. Если больше - это уже злоупотребление процессуальным правом. При этом четко не прописано, за какой период - одно судебное заседание или в целом за судебное разбирательство. Но ведь к одному свидетелю может быть и 100 вопросов, если они по существу", - подчеркнул Горбатюк.

Еще одной поправкой предусмотрено назначение экспертиз исключительно через суды, что будет затягивать судебный процесс, поскольку сейчас ходатайствовать об экспертизе может адвокат, или подозреваемый или потерпевший.

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Теги: #Уголовно-процессуальный кодекс#изменения в УПК#эксперты РПР