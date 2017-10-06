Драка, голосование за законопроекты по Донбассу и дымовая шашка: как прошло заседание Рады (фоторепортаж)

В пятницу, 6 октября, Верховная Рада проголосовала за ряд важных законопроектов по Донбассу.

Так, в первом чтении приняла законопроект о реинтеграцию Донбасса и признании России агрессором. Кроме того, нардепы на год продлили действие закона об особом статусе ОРДЛО в случае вывода войск.

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Однако не обошлось в парламенте без инцидентов: так, в самом начале заседания Рады возле трибуны произошла драка.

Также сессионный зал испугала брошенная нардепом Левченко дымовая шашка, которую мгновенно вынес оттуда депутат Тетерук. В Раде стоял запах дыма.

Поэтому близко к 12:00 Парубий заявил, что технически в зале невероятно сложно работать и закрыл заседание парламента.