Зажженная в Раде дымовая шашка была боевой - депутат (видео)

Брошенная сегодня в Верховной Раде дымовая шашка оказалась военной, которую нельзя применять в закрытых помещениях. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от БПП Владимир Арьев.

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"Это была военная шашка, которую ни в коем случае нельзя использовать в закрытых помещениях. Если бы Тетерук не выбросил ее из зала, то это могло бы привести к трагедии, особенно учитывая то, что на балконе в это время на экскурсии были дети", - подчеркнул он.

Также депутат отметил молниеносную реакцию нардепа Андрея Тетерука, который мгновенно вынес из зала брошенную дымовую шашку.

Спринт Тетерева с дымовухой.

Хорошая реакция! pic.twitter.com/CnyZgycaau — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) October 6, 2017

Как сообщал УНИАН, внефракционный депутат Юрий Левченко заявил, что это он бросил дымовую шашку в сессионном зале Верховной Рады Украины.