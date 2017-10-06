Зажженная в Раде дымовая шашка была боевой - депутат (видео)

12:08, 06 октября 2017
Политика
96 0

Если бы Тетерук не вынес шашку из Рады, это могло бы привести к трагедии, подчеркнул депутат.

Задымление в Раде / Скриншот

Брошенная сегодня в Верховной Раде дымовая шашка оказалась военной, которую нельзя применять в закрытых помещениях. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от БПП Владимир Арьев.

Читайте такжеВ Раде пустили газ (фото, видео)

"Это была военная шашка, которую ни в коем случае нельзя использовать в закрытых помещениях. Если бы Тетерук не выбросил ее из зала, то это могло бы привести к трагедии, особенно учитывая то, что на балконе в это время на экскурсии были дети", - подчеркнул он.

Также депутат отметил молниеносную реакцию нардепа Андрея Тетерука, который мгновенно вынес из зала брошенную дымовую шашку.

Как сообщал УНИАН, внефракционный депутат Юрий Левченко заявил, что это он бросил дымовую шашку в сессионном зале Верховной Рады Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #заседание Рады#дымовая шашка в Раде#боевая дымовая шашка