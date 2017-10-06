Окутанная дымом и уставшая от голосований и драк Рада закрылась

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл сегодняшнее заседание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня на сегодня предполагалось, что Час вопросов к правительству пройдет с 11.00 до 12.00.

В то же время, ориентировочно до 11.30 депутаты рассматривали проекты постановлений, после чего Парубий взял слово и извинился перед теми несколькими представителями правительства, которые уже находились в сессионном зале.

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"К сожалению, технически в зале невероятно сложно работать. Я хочу сообщить, что согласно ст. 51 Регламента и по техническим обстоятельствам я вынужден сейчас закрыть утреннее заседание Верховной Рады Украины", - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, в сессионном зале ВР после голосования за президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) к трибуне бросили дымовую шашку, после чего появился дым и едкий запах.

Позже внефракционный депутат Юрий Левченко заявил, что это он бросил дымовую шашку.