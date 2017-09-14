Задержанному за присвоение земли депутату Киевсовета сообщили о подозрении – НАБУ

Сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении депутату Киевского городского совета, задержанному накануне за присвоение трех участков земли коммунальной собственности.

Читайте такжеЗемельные махинации более чем на 3 миллиона: в НАБУ рассказали подробности о задержании депутата Киевсовета (инфографика)

Как сообщила пресс-служба НАБУ, депутату сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), ч.3 и ч.4 ст.358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов»), ч.2 ст.209 («Легализация доходов, полученных преступным путем»), ст.366-1 («Декларирование недостоверной информации» ) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН 13 сентября детективы НАБУ совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали депутата Киевского городского совета и его предполагаемого сообщника. По версии следствия, задержанный в 2010-2011 годах, пребывая в должности секретаря Комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал преступную схему завладения тремя такими участками общей стоимостью более 3,5 млн грн.

Суть схемы заключалась в том, что чиновник с помощью родственника завладел земельными участками в Шевченковском районе г. Киева, находившимися в коммунальной собственности. После этого он легализовал полученные преступным путем участки, внося их в уставный фонд учрежденного предполагаемым сообщником общества. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.

*** В 2010-2011 годах должность секретаря Комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений занимал Сергей Крымчак.

Как сообщали СМИ, во времена руководства городом Леонида Черновецкого часть земельного участка на улице Толбухина, 43а и 43б, разделили на три участка и передали членам семьи действующего депутата Киевсовета от партии "Еднисть" Крымчака.