Князевич хочет сказать, что с введением НДС лекарства не подорожают?

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ инициирует обсуждение изменений к Закону «О налоге на добавленную стоимость» о налогообложении лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Вместе с тем министр признает, что такие изменения могут вызвать сопротивление отдельных представителей фармбизнеса, преимущественно тех структур, которые занимаются импортом лекарств. Поэтому В.КНЯЗЕВИЧ не исключает и информационного давления, которое будет основываться не на экономических расчетах, а на обвинениях в «росте цен» и нарушении прав «рядового украинца».

Вместе с тем, подчеркнул руководитель Минздрава, мировая практика свидетельствует, что во многих странах есть НДС на лекарственные средства и изделия медицинского назначения (например: Австрия, Болгария - 20%, Дания, Швеция, Норвегия - 25%).

Опыт этих стран свидетельствует, что установление НДС на лекарственные средства не является негативным фактором, более того, этот шаг считается экономически обоснованным. Население таких стран защищено эффективными экономическими механизмами, поскольку действует система компенсации за счет государства стоимости приобретенных лекарственных средств (в том числе компенсация НДС), что нивелирует негативные социальные последствия, отметил В.КНЯЗЕВИЧ.

По словам министра, по мнению специалистов Департамента регуляторной политики в сфере обращения лекарственных средств и продукции в системе здравоохранения Минздрава Украины, введение льготной ставки НДС на лекарственные средства в Украине нужно проводить вместе с введением реимбурсации – частичной компенсации стоимости жизненно необходимых лекарственных средств для больных в случае их амбулаторного лечения.

Что касается возможного повышения цен на лекарственные средства, то полное переложение суммы НДС на потребителей будет экономически невыгодным в первую очередь предприятиям, которые занимаются реализацией лекарственных средств, поскольку при таких условиях может произойти уменьшение объемов реализации за счет снижения спроса на некоторые лекарственные средства. Следовательно, должна произойти саморегуляция рынка фармакологической продукции главным образом за счет снижения торговых наценок, сказал министр.

По его словам, по предварительным расчетам, введение НДС на лекарственные средства и изделия медицинского назначения привлечет в государственный бюджет Украины средства в сумме около 310 млн. дол., что по нынешнему официальному курсу валют Национального банка Украины составит около 2 млрд. 391,5 млн. грн. в год.

По мнению В.КНЯЗЕВИЧА, упомянутый законопроект должен пройти широкое обсуждение заинтересованных министерств и ведомств. Он отметил, что совместная работа специалистов позволит в конечном результате установить экономически обоснованные цены на лекарственные средства и изделия медицинского назначения и привлечь в государственный бюджет Украины дополнительные средства, которые должны быть направлены на возмещение стоимости лекарств для обеспечения лекарственными средствами льготных категорий населения.