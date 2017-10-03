Обнародованные проекты закона о реинтеграции Донбасса устаревшие - СМИ

Проекты закона о реинтеграции Донбасса, которые были обнародованы вице-спикером Оксаной Сыроид и другими источниками, не являются актуальными, потому что закон до сих пор меняется. Об этом "Украинской правде" сообщил собеседник, близкий к наработке закона.

"Законопроект уточняется. Поэтому версия обнародованная Сыроид, неактуальна", - отметил собеседник издания.

На вопрос о другом проекте закона, обнародованном на английском языке, собеседник отметил, что это очень старая версия проекта.

В то же время, депутат "Народного фронта" Леонид Емец сообщил, что во вторник официального текста закона до внесения президентом закона не будет.

"Сегодня не будет. И вообще до внесения президентом завтра, текста не будет", - отметил он.

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В свою очередь, другие участники встречи "минской платформы" вместе с АП и комитетами иностранных дел и евроинтеграции сообщили, что присутствовавший на заседании заместитель главы АП Константин Елисеев заявил, что законопроект будет внесен президентом в парламент в среду.

"Президент внесет его завтра", - передали слова Елисеева присутствующие.

"Елиссеев рассказывает в общих чертах о законе и миротворческой миссии. По миротворцам есть нюансы. Из реального: там будет об оккупации и о реинтеграции на основе постановления Кабмина", - отметил один из собеседников.

Когда будет голосование за этот законопроект, пока неизвестно.

Ранее во вторник вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид опубликовала в сети один из вариантов проекта закона о реинтеграции Донбасса.