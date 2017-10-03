Опубликована одна из версий законопроекта о реинтеграции Донбасса (документ)

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед опубликовала проект закона о реинтеграцию Донбасса. Документ она выложила на своей странице в Facebook.

"Еще одна версия законопроекта о реинтеграции. Сейчас его будут обсуждать на так называемой минской платформе в парламенте. В минской платформе мы участия не берем, но проект закона изучаем", - говорится в ее сообщении.

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Также, по словам Сыроид, "некоторые разрушительные вещи убраны" из законопроекта. В то же время, продолжила она, остались: легализация Минских соглашений и необходимость их выполнения; объединенный оперативный штаб Донецкой и Луганской областей будет заниматься разрешениями на торговлю; применение Вооруженных сил в мирное время.

Законопроект про реінтеграцію from from

Ранее в МинВОТ заявляли, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса предлагается заменить термин «Антитеррористическая операция» на термин «операция по обороне Украины».