Климкин поедет в Венгрию на переговоры о языковой статье закона об образовании

Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень анонсировал визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Будапешт на 12 октября. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции.

Читайте такжеПосол Венгрии настаивает на внесении изменений в языковую статью закона об образовании"Что касается вопросов, о которых я говорил, что это такие чувствительные вопросы... Позиция Венгрии заключается в том, что их можно решить путем переговоров", - сказал посол.

"Мы стоим перед такими переговорами. 12 октября господин министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Будапешт, а 19 октября господин Золтан Балог, министр человеческих ресурсов Венгрии, посетит Киев", - сказал посол.

Ранее Кешкень выразил надежду на то, что Венгрия с Украиной найдут совместное решение относительно статьи нового украинского закона об образовании, которая касается языков национальных меньшинств.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (в частности, ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран - Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

В свою очередь в Министерстве образования и науки заверили, что языковые положения нового закона (в частности, ст. 7) не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

28 сентября министр иностранных дел Климкин направил 7-ю статью закона об образовании на рассмотрение «Венецианской комиссии».

*** Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Лица, принадлежащие к коренным народам, нацменьшинствам Украины, которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.