Климкин заявил, что закон "Об образовании" направили на экспертизу в Венецианскую комиссию

Правительство Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "1+1".

Читайте такжеКлимкин отправится с визитом в Венгрию, обсудит ситуацию вокруг украинского закона об образовании

Министр также отметил, что закон был официально направлен именно сегодня, поскольку 28 сентября он вступил в силу, а также был завершен его перевод.

"...Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич передаст этот закон уже официально, когда будет на следующей неделе вести консультации с Советом Европы", - отметил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября Климкин вызвал на консультации посла Украины в Венгрии Любовь Непоп из-за реакции этой страны на новый украинский закон об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств.

Закон «Об образовании» вступил в силу 28 сентября.

Статьей 7 Закона определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении его страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за языковых положений закона об образовании.

Порошенко поручил МИД и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что Украина 28 сентября направляет новый закон об образовании на экспертизу в Венецианскую комиссию.