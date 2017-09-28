Новый закон об образовании сегодня отправят на экспертизу в Венецианскую комиссию

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет, что Украина сегодня направляет новый закон об образовании на экспертизу в Венецианскую комиссию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гриневич сообщила во время встречи с работниками образования сегодня в Киеве.

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По ее словам, необходимо провести еще большую нормативно-правовую работу, чтобы закон об образовании начал работать, но вступление его в силу - это первый очень весомый и важный шаг.

«Этот закон описывает нормативную базу для новой украинской школы, и для нас важно, что мы должны изменить содержание образования, то есть то, чему мы обучаем, и то, как мы обучаем, и в какой среде мы обучаем», - добавила министр.

«Позвольте мне также затронуть языковую статьи, дискуссионную для наших партнеров. Я не хочу говорить о врагах - те, кто является агрессором сегодня в отношении Украины, не имеют права вообще никоим образом оценивать процессы, происходящие в нашей стране. Я хочу апеллировать к нашим европейским партнерам. Так, уважаемый господин президент, сегодня вместе с МИД мы направляем наш закон, потому что сегодня первый день действия закона, на экспертизу в Венецианскую комиссию», - заявила Гриневич.

Она добавила, что проводит встречи с послами, а также с министрами образования разных стран относительно языковой статьи закона об образовании, напомнив, что вчера общалась с министром образования Румынии.

Справка УНИАН. Сегодня, 28 сентября, вступил в силу новый закон «Об образовании», которым предусмотрено реформирование образовательной сферы.

Статьей 7 Закона определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении его страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за языковых положений закона об образовании.

Порошенко поручил МИД и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

В Министерстве образования и науки Украины заверяли, что языковые положения нового закона об образовании в Украине не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

Гриневич ранее сообщала, что заключения Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании" можно ожидать к концу осени, но до получения заключения вносить изменения в закон нельзя.