Посол Украины в Молдове рассказал, почему в Киеве не ждут Додона

Визит в Киев президента Молдовы в ближайшее время невозможен, поскольку Игорь Додон не уважает территориальную целостность Украины и заявляет о гражданской войне на Донбассе. Об этом заявил посол Украины в Кишиневе Иван Гнатишин, сообщает Newsmaker.md.

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"Что касается контактов на высшем уровне, я себе не могу представить такую встречу в ситуации, когда президент Молдовы, избранный частью молдавского общества, или даже большинством молдавского общества, не уважает территориальную целостность моей страны и говорит, что в Украине идет гражданская война. О каком понимании и контактах можно говорить?"- сказал посол.

Заявление дипломата стало реакцией на выступление главы Института стратегических инициатив Молдовы, бывшего заместителя главы министерства иностранных дел и Европейской интеграции Молдовы Андрея Попова.

Он сказал, что при беспрецедентно высокой интенсивности контактов на уровне исполнительной власти, диалог президентов двух стран полностью отсутствует, и это негативный фактор для двусторонних отношений.

Попов также считает, что это негативно сказывается на восприятии Украины в глазах части молдавского общества - сторонников Додона и тех, кто получает информацию преимущественно из российских СМИ.

Во время предвыборной кампании Игорь Додон заявил, что Крым принадлежит России. Впоследствии он повторил заявление о "российском Крыме" и объяснил свои соображения.

С момента вступления в должность президента Додон ни разу не посещал Украину, хотя неоднократно выражал готовность осуществить визит в Киев.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман осуществит визит в Молдову 6 октября.