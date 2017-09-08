Военные Молдовы прибыли на Яворовский полигон для участия в учениях Rapid Trident-2017

Подразделение Вооруженных сил Молдовы сегодня, 8 сентября, прибыло в Международный центр миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон во Львовской области) для участия в международных военных учениях Rapid Trident-2017.

Читайте такжеПрезидент Молдовы хочет наказать военных, которые причастны к учениям в УкраинеОб этом сообщил корреспонденту УНИАН руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Молдовы Игорь Додон приостановил решение правительства об участии молдовских военных в учениях Rapid Trident-2017 («Быстрый трезубец») в Украине.

Премьер-министр Павел Филип отметил, что у Додона нет веских причин запрещать молдовскому контингенту участвовать в международных военных учениях.

Официально учения Rapid Trident-2017 начнутся 11 сентября в селе Старычи Яворовского района Львовской области. В них примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих из почти полутора десятка стран мира.