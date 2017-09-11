Президент Молдовы призвал Украину пересмотреть закон об образовании

Президент Молдовы Игорь Додон призвал Украину пересмотреть закон об образовании в части, касающейся языков обучения представителей национальных меньшинств.

Об этом Додон написал в Facebook.

"Выражаю озабоченность судьбой широкого сообщества румын и молдаван, проживающих на территории Украины", - заявил Додон.

Он отметил, что одной из основных задач демократии является защита прав этнических меньшинств, терпимость к культуре и традициям меньшинств, уважение их желания воспитывать детей на их родном языке.

"Выражаю обеспокоенность положением крупного сообщества румын и молдаван, проживающих на территории Украины, общины, которая в настоящее время рискует подвергнутся денационализации вследствие несправедливого закона, введенного в Киеве", - заявил Додон.

Президент Молдовы утверждает, что новый закон об образовании приведет к отмене системы образования на родном языке для представителей этнокультурных меньшинств в Украине.

"Уже последовало огромное число реакций от румын и молдаван, живущих в Украине, равно как и от других этнических групп, которые просят помощи со стороны соседних стран и международных организаций и призывают их к незамедлительной реакции", - отметил Додон.

При этом из заявления президента Молдовы следует, что он обращается не к украинской власти, а к киевским властям.

"Будучи президентом Республики Молдова, обращаюсь к киевским властям с призывом пересмотреть свою новую политику в отношении этнокультурных меньшинств. Напоминаю им, что в Молдове права украинской общины соблюдаются", - заявил Додон.

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Как сообщал УНИАН, 5 сентября Верховная Рада приняла закон «Об образовании», который предусматривает введение 12-летнего среднего образования для детей, которые пойдут в школу в следующем году.

Президент Петр Порошенко заявил, что этот закон «дает ключ будущему Украины».

Законом предусмотрено, что лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным языком соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

МИД Румынии выразило обеспокоенность в связи с нормами нового закона об образовании относительно языков обучения представителей национальных меньшинств Украины. Также обеспокоенность выразили в Венгрии и Польше.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявивл, что его страна не будет поддерживать инициативы Украины в международных организациях в связи с нормами нового закона об образовании, касающихся языков обучения представителей национальных меньшинств Украины.

В то же время Посольство США поздравило Украину с принятием нового закона об образовании.