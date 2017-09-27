Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров призвал Украину настойчивее бороться за возвращение Крыма, оккупированного Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время видеовключения из оккупированного Крыма на пресс-конференции в Киеве.

"Мы обязательно подадим апелляцию. Конечно, не рассчитываем на позитивное решение вопроса в целом, но это этап, который необходимо пройти", - заявил Умеров.

Также он сказал, что после будет подано обращение в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (Франция).

"Я думаю, что мой процесс будет маленькой частью большего процесса Украины против России в Гааге", - заявил заместитель председателя Меджлиса.

При этом он сказал, что ожидает от Украины как от государства принятия "необходимого решения, гарантирующего права крымскотатарского народа как коренного народа Украины в Крыму".

"Это даст дополнительный стимул для Украины в борьбе за возвращение своей территории. Бороться за территорию необходимо в любой ситуации, и хотелось, чтобы Украина это делала немного настойчивей", - заявил Умеров.

Также он сказал, что дело против него полностью сфальсифицировано.

"Я уже множество раз говорил, что я не меняю своих убеждений, не отказываюсь от своих убеждений, продолжаю считать Крым Украиной, аннексию – аннексией, а оккупацию – оккупацией", - сказал Умеров.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 сентября, подконтрольный России Симферопольский районный суд признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

***12 мая 2016 года так называемый «прокурор» оккупированного Россией Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ РФ возбудили против Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, а также содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы Умерова вызвали общественный и международный резонанс. Несмотря на плохое состояние здоровья, в частности, перенесенную тяжелую операцию на сердце и сахарный диабет, Умерова принудительно удерживали три недели в психиатрической больнице. 21 марта 2017 года Умерову вручили обвинительное заключение по его делу. 7 июня в Симферопольском районном суде состоялось первое заседание по существу по делу Умерова.