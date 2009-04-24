Пискун не собирается возвращаться в кресло Генпрокурора

Народный депутат Украины Святослав ПИСКУН (фракция Партии регионов) не будет писать заявление о восстановлении в должности генерального прокурора Украины.

Об этом С.ПИСКУН заявил в интервью УНИАН, комментируя сегодняшнее решение Окружного апелляционного административного суда Киева, которым он по сути восстановлен в должности генпрокурора Украины.

С.ПИСКУН заметил, что сегодняшним решением Окружного апелляционного админсуда Киева отменен «незаконный указ о моем освобождении, а поэтому, автоматически это значит, что работает указ о моем назначении» на должность генерального прокурора.

По словам С.ПИСКУНА, у него не было сомнения в том, что будет решение суда, поскольку была нарушена «норма Конституции» о том, что согласие на освобождение генерального прокурора должна давать Верховная Рада Украины. «Вопрос был априори понятен, то есть, было понятно, каким будет решение суда», - сказал депутат.

Он подчеркнул, что «юристы из Секретариата Президента перемудрили».

С.ПИСКУН отметил, что решение суда есть, но для того, чтобы его восстановить в должности генерального прокурора, необходимо освободить Александра МЕДВЕДЬКО, который на сегодня «является легитимным генеральным прокурором».

С.ПИСКУН подчеркнул, что не будет писать "сейчас никаких бумаг в исполнительную службу, заявлений для того, чтобы меня восстанавливать, поскольку не думаю, пока, восстанавливаться на этом посту». «Я народный депутат Украины, идут президентские выборы и есть легитимный генеральный прокурор. Поэтому я не собираюсь пока никуда восстанавливаться», - добавил он.

По его словам, для него важно было с юридической точки зрения доказать, что решение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о его освобождении от должности генерального прокурора нарушало Конституцию и законодательство Украины.

При этом С.ПИСКУН не исключает, что Секретариат Президента Украины будет обращаться и в апелляционный суд, и в Верховный Суд. Он добавил, что даже в этом заинтересован, поскольку хотел бы, чтобы было решение ВСУ, которое бы подтвердило нынешнее решение Окружного апелляционного административного суда о незаконности указа Президента.

На вопрос, не думает ли он, что нынешнее решение суда может быть использовано в политической борьбе и Секретариат Президента будет говорить о том, что сегодняшнее решение свидетельствует о договоренностях Партии регионов с БЮТ о будущей коалиции, и уже даже есть генеральный прокурор для этой коалиции, С.ПИСКУН ответил, что «это будет абсолютная ложь, поскольку никаких договоренностей ни о чем нет».

По его словам, обращение в суд по поводу указов Президента об освобождении от должности генерального прокурора - «это мой личный вопрос, который не связан совсем с политикой Партии регионов». «Это абсолютно не политическое дело, а личное дело С.ПИСКУНА», - подчеркнул он.

Также С.ПИСКУН отметил, что необходимо внести изменения в Конституцию, в соответствии с которыми кандидатура генерального прокурора предлагалась бы председателем ВР Украины для утверждения ее парламентом. По его словам, назначение генпрокурора должно происходить без участия Президента Украины, и тогда генеральный прокурор будет независимым и сможет вести «надзор за деятельностью Президента, то есть за законностью изданных им указов». С.ПИСКУН убежден, что парламент должен утверждать кандидатуру генерального прокурора не 226 голосами, а 300 голосами. Он добавил, что при этом парламент должен иметь право выразить недоверие генеральному прокурору. С.ПИСКУН считает, что в такой ситуации «генеральный прокурор будет независимым».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля 2009 г., Окружной апелляционный административный суд Киева признал незаконным Указ Президента Украины от 24 мая 2007 г. №469/2007 “О признании утратившим силу Указа Президента Украины от 26 апреля 2007 года №357”. Указом от 26 апреля 2007 года С.ПИСКУН был восстановлен в должности генерального прокурора Украины.

26 апреля 2007 г. Президент восстановил С.ПИСКУНА в должности генерального прокурора Украины во исполнение решения Шевченковского районного суда города Киева.

В то же время, 24 мая 2007 года В.ЮЩЕНКО подписал Указ №469/2007 “О признании утратившим силу Указа Президента Украины от 26 апреля 2007 года №357”. Как говорится в документе, “с целью обеспечения выполнения норм Конституции Украины относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности и в соответствии со статьей 5 Закона Украины «Об особенностях освобождения от должностей лиц, совмещающих депутатский мандат с другими видами деятельности», признать утратившим силу Указ Президента Украины от 26 апреля 2007 года № 357 «Вопрос С.ПИСКУНА».

С.ПИСКУН обжаловал этот указ.