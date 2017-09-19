Задержанного за земельные махинации депутата Киевсовета отпустили под залог в 1,4 миллиона

Задержанного по подозрению в отчуждении земли депутата Киевсовета Сергея Крымчака освободили под залог в размере 1,4 миллиона. Об этом сообщил адвокат депутата Игорь Черезов в Facebook.

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Он заявил, что Крымчака освободили еще вчера. А залог за депутата внесли его родственники.

Как сообщал УНИАН ранее, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении депутату Киевского городского совета, задержанному накануне за присвоение трех участков земли коммунальной собственности.

Депутату сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.5 ст.191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), ч.3 и ч.4 ст.358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов»), ч.2 ст.209 («Легализация доходов, полученных преступным путем»), ст.366-1 («Декларирование недостоверной информации») Уголовного кодекса Украины.