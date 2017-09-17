В оккупированном Крыму фигуранта "дела украинских диверсантов" Захтея бросили в карцер

Фигуранта «дела украинских диверсантов» Андрея Захтея, который находится под арестом в аннексированном Крыму, на двое суток посадили в карцер за нарушение режима пребывания в СИЗО.

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Об этом "Крым.Реалии" сообщила супруга Захтея Оксана.

«Его посадили за нарушение режима: то он не то сказал, то не так встал к стенке. На днях ему принесли уведомление, что сажают на двое суток в карцер он подписал и вчера вечером (16 августа - УНИАН) его увели», - отметила женщина.

Она также сказала, что окончательный приговор ее мужу ожидается в конце октября - начале ноября.

Как сообщал УНИАН, против фигуранта «дела украинских диверсантов Захтея подконтрольные Кремлю власти Крыма возбудили уголовное дело по статье 324 УК России по обвинению в незаконном приобретении российского паспорта. Таким образом, его российские документы признаны недействительными, и он остается гражданином Украины.

10 августа 2016 года в ФСБ РФ заявили, что предотвратили совершение «терактов» в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

Как утверждали в российской спецслужбе, одним из организаторов предотвращенных терактов является Евгений Панов, а за якобы содействие в подготовке терактов был задержан Захтей.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и назвали их «провокацией» российских спецслужб.