Незаконное приобретение российского паспорта: против "крымского диверсанта" Захтея возбудили еще одно дело

Против фигуранта дела «крымских диверсантов» Андрея Захтея возбудили ещё одно уголовное дело по обвинению в «незаконном приобретении российского паспорта». Об этом сообщил в Facebook журналист Антон Наумлюк.

По его словам, «дело возбуждено ОМВД по Черноморскому району 18 августа» по 324 статье УК РФ.

Читайте также"Диверсант" Панов встретил 40-летие за решеткой в Крыму, правозащитники призвали Путина отпустить его

«Таким образом, его паспорт признан недействительным, российского гражданства он лишён. Захтей остаётся гражданином Украины», - отметил Наумлюк.

Как сообщал УНИАН, 10 августа 2016 года в ФСБ РФ заявили, что предотвратили совершение «терактов» в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

Как утверждали в российской спецслужбе, одним из организаторов предотвращенных терактов является Евгений Панов, а за якобы содействие в подготовке терактов был задержан Захтей.