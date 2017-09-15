Кучма не верит в возвращение Крыма в 2018 году

Президент Украины (1994-2005) и представитель Украины в трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма сомневается, что деокупация Крыма будет возможна уже в следующем году.

Так он прокомментировал слова президента Петра Порошенко во время выступления на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает "112 Украина".

"Это хороший призыв, но реальность совсем другая, противоположная. Но нужно, чтобы у украинцев была вера, что когда-то Крым вернется, я подчеркиваю, когда-то. Для этого мы должны показать, что мы достойная страна", - считает Кучма.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко во время выступления на этой конференции заявил о недопустимости «замораживания» вопроса деоккупации Крыма.

«О Крыме нам постоянно подсказывают – отложить, заморозить, а то и просто забыть. Так могут советовать только недальновидные политики, которые забывают, что нынешняя битва за мировой порядок началась с оккупации Крыма», - сказал президент.