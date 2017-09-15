Порошенко заявил о недопустимости "замораживания" вопроса Крыма и подчеркивает увеличение для РФ цены за оккупацию

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о недопустимости «замораживания» вопроса деоккупации Крыма и подчеркивает увеличение для России цены за оккупацию и агрессию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на 14-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Президент выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за лидерство в вопросе усиления санкций против России.

«Цена оккупации и агрессии должна расти. Чтобы держать в руках незаконно захваченное, а по сути - цинично украденное, было невыносимо тяжело», - заявил Порошенко.

«Относительно Крыма нам постоянно подсказывают - отложить, заморозить, а то и просто забыть. Так могут советовать только недальновидные политики, которые забывают, что нынешняя битва за мировой порядок началась с оккупации Крыма», - сказал президент.

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Порошенко заявляет, что санкции против РФ должны действовать до полного выполнения Минских соглашений и восстановления суверенитета Украины над Крымом и Донбассом. По словам президента, десятки тысяч крымских татар и украинцев преследуются в Крыму и на Донбассе.

«Сотни из них погибли от рук убийц и палачей только за украинское слово и украинский флаг. К сожалению, Кремль и в дальнейшем отказывается признавать свои преступления. Поэтому мы должны сохранять единство и солидарность», - призвал Порошенко.

«Санкции против России должны действовать до полного выполнения Минских соглашений и восстановления суверенитета Украины над Крымом и Донбассом», - подчеркнул он.