Порошенко надеется на возвращение Крыма в следующем году

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что уже в следующем году Крым будет подконтролен Киеву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции Ялтинская европейская стратегия (YES) сегодня в Киеве.

В частности, в рамках выступления он выразил надежду, что следующая конференция YES, которая ранее проходила Ялте, в следующем году снова состоится там.

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«В следующем году встретимся в Ялте», - сказал он.

«Перечень реформ будет очень длинный, потому что это единственно возможная для нас стратегия - мирно вернуть не только Донбасс, а вместе с безвизовым режимом, Соглашением об ассоциации с ЕС мы вернем и Ялту. На самом деле такая цель на следующий год у нас», - сказал глава государства.