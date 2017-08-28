ОБСЕ: в Минских соглашениях нет ни одного положения, которое бы позволяло вести огонь в ответ

Минские соглашения не позволяют ведение огня в ответ. Об этом в интервью "Деловой столице" рассказал заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Хуг отметил, что в новостях неоднократно появлялись заявления сторон, которые воюют на Донбассе, что они ведут огонь в ответ. Он подчеркнул, что в Минских соглашениях "нет ни одного положения, которое бы позволяло вести огонь в ответ". Соответственно, это также является нарушением режима прекращения огня.

По словам заместителя главы миссии, в случае, если стреляют обе стороны противостояния, сложно определить, "кто начал стрельбу, а кто ответил". Хуг добавил, что любое ведение огня на Донбассе должно быть остановлено.

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Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия происходят между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на заседании в Минске договорилась о бессрочном прекращении огня с полуночи 25 августа в связи с началом школьного учебного года. Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что боевики сорвали "школьное перемирие" уже на второй минуте после его установки.

Минские соглашения были подписаны в столице Беларуси в сентябре 2014 года. В них определены меры по урегулированию конфликта на востоке Украины.