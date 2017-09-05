Россия направила в СБ ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе

Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает "ТАСС".

Читайте такжеБесперспективный пиар-ход: экс-глава МИД раскритиковал заявление Путина о миротворцах на Донбассе

"Сегодня нами направлен соответствующий проект резолюции председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН. Надеемся, что в ближайшее время он будет распространен среди членов Совета", - сказал дипломат.

По его словам, в ближайшее время текст будет изучен экспертами стран - членов Совбеза, а основной этап переговоров начнется на следующей неделе после возвращения постпредов из поездки в Эфиопию.

В то же время пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва "никогда не противилась" отправке миротворческого контингента в Украину.

"Москва никогда не была противницей [отправки миротворцев], Москва всегда была противницей обсуждения этого вопроса, полностью игнорируя наличие одной из сторон конфликта. Это бесперспективно", - сказал Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ заявил, что пока нет никакой определенности по поводу отправки миротворческих сил ООН на линию разграничения на Донбассе.

"Никаких модальностей таких миротворческих сил пока не существует, это никем не обсуждалось, никем не формулировалось, не конструировалось и никем не согласовывалось", - сказал представитель Кремля журналистам. Таким образом он ответил на вопрос, будет ли готова РФ на размещение миротворцев без участия российского государства.

"Нет, никакого представления ни у кого нет", - ответил Песков на уточняющий вопрос о возможном составе миротворческой миссии и участии в ней россиян. "Дело в том, что эта тема эвентуально ставится на повестку дня давно, но никакой ясности ни у кого нет", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Песков утверждает, что размещать миротворцев, не вступая в контакт боевиками "Л/ДНР" "просто невозможно".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 сентября, Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для гарантирования безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН.

Он, в частности, отметил, что размещение миротворцев ООН или людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, «вполне уместно». Не вижу здесь ничего плохого, наоборот считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины, но, разумеется, речь может идти о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Второе: эти силы должны находится на линии разграничения, а не на каких-то других территориях. Третье: решение этого вопроса должно состоятся не иначе как после разведения сторон и отвода тяжелой техники», - заявил Путин.

По его словам, это не может быть решено без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

22 августа президент Украины Петр Порошенко сообщил, что намерен в сентябре представить на заседании Генассамблеи ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в «нормандском формате» отметил необходимость введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета Безопасности ООН. «Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается довольно трудно. Все упирается в категорическое нежелание РФ установить мир на Донбассе, более того - категорическое нежелание оставить Украину в покое. Но я уверен, что вода камень точит, поэтому идею с миротворцами я собираюсь в следующем месяце представить в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН», - сказал Порошенко.