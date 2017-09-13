СБУ призвала жителей Черниговщины к бдительности на время военных учений РФ и Беларуси

Служба безопасности Украины призывает жителей Черниговской области к бдительности на время проведения белорусско-российских военных учений «Запад-2017» на территории Беларуси.

Как сообщила пресс-группа управления СБУ в области, совместное белорусско-российское военное учение «Запад – 2017» будет проводиться на территории Республики Беларусь в течение 14-20 сентября.

Учитывая приграничное расположение региона, управления СБУ в Черниговской области призвало граждан быть внимательными, не терять бдительность и информировать правоохранителей о подозрительных лицах, поведение которых вызывает внимание.

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«Особое внимание следует обращать на тех, кто проявляет непонятен повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов власти и управления, предприятий, объектов транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей. В случае наличия данных о фактах прибытия и пребывания в регионе подозрительных лиц, или полетов беспилотных летательных аппаратов, обнаружения оружия или взрывных устройств, оставленные без присмотра подозрительные предметы или транспортные средства просим сообщать об этом в управление СБ Украины в Черниговской области», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что информация, которая поступит в Службу безопасности Украины, обязательно будет проверена.